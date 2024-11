Del Genio: “Il Napoli non ha giocato peggio del solito”

Il giornalista Paolo Del Genio ha analizzato la situazione in casa Napoli dopo la sconfitta in casa contro l’Atalanta e in vista della difficile trasferta contro l’Inter.

Factory della Comunicazione

Domenica 10 novembre, ore 20:45, il Napoli affronterà a Milano l‘Inter in una sfida che per gli azzurri appare piuttosto ostica, soprattutto dopo la dura sconfitta casalinga contro l’Atalanta. I tifosi azzurri non sembrano eccessivamente ottimisti, come analizzato da Paolo Del Genio attraverso Facebook:

“C’è in giro un appiattimento di opinioni determinato dal risultato, avvilente. Riguardare le partite per favore o guardarle meglio. Ieri alcune prestazioni individuali sono state scadenti e decisive per l’andamento della gara, ma di squadra, invece, il Napoli ha giocato meno peggio, o meglio fate voi, rispetto a larghissimi tratti delle sfide con il Parma, il Cagliari, il Como, l’Empoli. Poi si vince e trionfa il partito del “conta solo il risultato”, ma il calcio, e quindi anche il Napoli che è una squadra di calcio, non si può trattare cosi”.