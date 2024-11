De Giovanni: “Napoli? Le seconde linee non sembrano all’altezza dei titolari”

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto durante la trasmissione Punto Nuovo Sport, in onda su Radio Punto Nuovo, commentando la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta in campionato.

Ecco le parole di Maurizio De Giovanni:

“Il Napoli ieri ha mostrato che è ancora un cantiere, come Conte sta ricordando in maniera ossessiva in conferenza. Un po’ tutti ci siamo illusi per questi primi risultati, ma è evidente che la squadra sia ancora lontana dal suo prodotto finale. Il Napoli ieri non aveva una panchina tale da poter dare una svolta a centrocampo, difesa ed esterni. Le seconde linee non sembrano all’altezza dei titolari anche quando c’è da sostituire qualcuno in difficoltà. Ieri Di Lorenzo era in sofferenza, ma chi avrebbe dovuto mettere Conte? Mazzocchi? E lo dico con tutto il rispetto. Lukaku? È l’uomo di Conte, che prende 6 milioni di euro all’anno e non può diventare un problema. Simeone è un altro tipo di calciatore e in che modo può costituire un’alternativa di gioco credibile? Il Napoli ha giocato fisso su Lukaku e Simeone non può farlo come lo fa il belga. Lukaku non è ancora in condizione, ma sarebbe ridicolo parlare di mercato. Il Napoli è un lavori in corso e nella prossima sessione dovrà interrogarsi su come puntellare questa squadra”.