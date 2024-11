Un tifoso del Napoli a Kiss Kiss: “E non sono tutti ladri come qualcuno racconta in giro…”

Grande delusione in casa Napoli dopo lo 0-3 subito dalla compagine di mister Antonio Conte al Diego Armando Maradona. Ma nonostante un pomeriggio molto triste per i supporters azzurri c’è spazio anche per una bella storia accaduta proprio in quel di Fuorigrotta. Un tifoso del Napoli è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss per raccontare la sua esperienza: “Si parla sempre male di Napoli, ascoltiamo ogni giorno brutte notizie. Io però voglio raccontarvi quanto mi è capitato oggi in occasione della sfida di campionato tra il Napoli e l’Atalanta. Per mia distrazione ho lasciato la macchina aperta con le chiavi in bella vista sul cruscotto. Temevo che al mio ritorno non avrei più visto la mia macchina”. Il tifoso del Napoli ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in radio:“Quando mi sono recato in prossimità del parcheggio ho visto la mia macchina con le chiavi ancora sul cruscotto. Una bellissima sorpresa che sta a dimostrare come la narrazione sulla città di Napoli sia spesso distorta. Abbiamo tanti problemi, ma anche molta gente con una enorme umanità. E non sono tutti ladri come qualcuno racconta in giro…”.

Factory della Comunicazione