Serie A: Verona/Roma 3-2 (2-1). Partita bellissima, Juric di nuovo KO

Allo stadio Bentegoti di Verona va in scena Hellas Verona – Roma, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A.

I padroni di casa sono reduci da tre sconfitte consecutive e vogliono quindi provare a reagire contro un avversario che viene da una vittoria ritrovata contro il Torino. Alla Roma servono punti per riavvicinarsi alla zona Europa e per scacciare via definitivamente le voci sull’esonero di Juric. La Roma tiene palla per i primi minuti di gioco, costringendo il Verona a difendersi. Al 12’ minuto i giallorossi trovano la rete con Zalewski ma viene annullata per fuorigioco. La risposta del Verona non tarda ad arrivare, infatti al 13’ minuto vanno a segno con Tengstedt.

Factory della Comunicazione

Zalewski commette un errore, poiché provando a cambiare gioco serve involontariamente il danese, che si invola nell’area calciando di collo battendo l’estremo difensore giallorosso Svilar. 1-0!

Dopo il gol la Roma prova subito a riorganizzarsi, inserendo una serie di cross in area, ma la difesa del Verona, come tutta la squadra, sembrano ormai in fiducia.

I giallorossi però non si arrendono e al 28’ minuto trovano il gol del pareggio con Soulè che riceve palla da Zalewski, il polacco dopo un rimpallo serve al centro per l’argentino che sotto porta batte Montipò di tacco, portando il risultato sull’1-1!

Dopo il gol la Roma sembra essere entrata in fiducia sfiorando di nuovo il gol con Zalewski che pero calcia alto. Al minuto 34’ gli scaligeri passano di nuovo in vantaggio con il difensore del Verona Magnani che stacca di testa e anticipa tutti battendo Svilar. 2-1! Dopo il gol i gialloblù sembrano voler approfittare del momento di difficoltà degli avversari senza però riuscirci. Finisce così il primo tempo con i veronesi in vantaggio per 2-1 sulla Roma. Il secondo tempo inizia con la Roma che prova a gestire il pallone cercando gli spazi per colpire la difesa del Verona, infatti dopo appena otto minuti i giallorossi riescono a trovare ancora una volta il gol del pareggio con Dovbyk che mette in porta un pallone servitogli perfettamente dalla fascia destra da Celik. 2-2! Da questo momento in poi la partita rallenta, con entrambe le squadre stanche e che hanno paura di scoprirsi per non subire il gol del 3-2. All’88’ minuto però il Verona segna il gol del 3-2 con Harroui. Gli scaligeri ripartono veloce con Livramento che brucia Ndicka e serve Harroui, che controlla e con il mancino batte Svilar.

A questo punto la Roma si getta tutta in avanti cercando disperatamente il goal della terza parità tentando la conclusione prima con Dybala e poi con Cristante ma senza trovare la rete in entrambi i casi.

Al 95’ minuto arriva l’ultima emozione della partita con l’espulsione molto dubbia di Rocha Livramento per un fallo a centrocampo su El Shaarawy.

A questo punto però nonostante l’interruzione per il cartellino rosso, la Roma non ha più il tempo di gettarsi in avanti e la partita finisce così, con il risultato di 3-2.

Torna a vincere il Verona mentre la Roma ritorna a punto e da capo senza riuscire a dare continuità alla vittoria contro il Torino di tre giorni fa.

Hellas Verona 3-2 Roma

Hellas Verona (4-3-2-1): Montipò; Daniliuc (42′ st Faraoni), Magnani, Coppola, Bradaric; Serdar (42′ st Dani Silva), Duda, Kastanos (17′ st Harroui); Suslov (32′ st Livramento), Lazovic; Tengstedt (17′ st Mosquera). A disp.: Perilli, Magro, Lambourde, Sarr, Okou, Sishuba, Ajayi, Corradi, Ghilardi. All.: Zanetti

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Kone (36′ st Paredes), Le Fée (21′ st Cristante), Zalewski (21′ st El Shaarawy); Soulé (21′ st Dybala), Pellegrini; Dovbyk (29′ st Baldanzi). A disp.: Marin, Ryan, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Dahl, Pisilli, Sangaré. All.: Juric

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 13′ Tengstedt (H), 28′ Soulé (R), 34′ Magnani (H), 8′ st Dovbyk (R), 43′ st Harroui (H)

Ammoniti: Suslov, Magnani (H), Svilar, Kone (R)

Espulsi: Livramento (H)

Recupero: 2 pt’, 5 st’

Sara Di Fenza