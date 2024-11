Napoli-Atalanta sarà Lukaku-Retegui, Kvara-Lookman, e così via

Per la sfida delle 12,30 fra Napoli e Atalanta al Maradona per l’undicesima giornata di campionato di Serie A, saranno tante le sfide in campo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Anche l’Atalanta è in ottima forma: 4 vittorie consecutive e 6 in totale gestendo anche la Champions, zone al t e della classifica a -6 dal Napoli, non di certo la miglior difesa con 14 gol subiti ma l’attacco principe con 26 realizzati. Retegui, il centravanti argentino di Gasp e Spalletti, è il capocannoniere con 10 gol in 10 giornate e al Maradona ha segnato il primo gol con la Nazionale all’esordio assoluto: a marzo 2023, agli inglesi. Sfiderà Lukaku, mentre Kvara sfiderà Lookman, Ederson-Anguissa e così via: Conte ha detto di scegliere in autonomia se definirla una partita da scudetto, Gasp non ha parlato e così, beh, passi il concetto. Sembra appropriato. Dopo l’Atalanta, del resto, al Napoli toccherà l’Inter a San Siro: con il Milan, martedì è andata alla grande, e oggi il primo impegno ravvicinato darà quasi la misura di una settimana da Champions. Per finire: con una vittoria, gli azzurri avrebbero la certezza di trascorrere un’altra sosta in solitudine testa alla classifica, a prescindere dalla sfida con l’Inter. Ma non è certo così facile, sia chiaro: Gasp lo chiamano il Dentista mica per niente e la sua è una Dea bella e impossibile”.

Factory della Comunicazione