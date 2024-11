De Roon: “Non pensiamo ancora allo scudetto, giochiamo partita per partita”

Atalanta vittoriosa contro il Napoli. Marten de De Roon ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli. “Preferisco parlare della squadra che ha fatto un partitone, è stato un grande risultato in trasferta a Napoli, siamo contenti di aver dimostrato di essere ad un alto livello”.Il giocatore ha aggiunto: “Scudetto? Non pensiamo ancora allo scudetto, è una parola molto lontana dal nostro obiettivo, giochiamo partita per partita, restiamo umili e alla fine del campionato vedremo dove possiamo arrivare. Giochiamo sempre in pressione alto, vogliamo tenere gli attaccanti alti, De Ketelaere e Lookman hanno sfruttato al massimo le opportunità che hanno avuto, ci alleniamo nelle partitelle, sappiamo come muoverci ed è un vantaggio enorme”. Poi ha parlato anche in conferenza stampa: “Abbiamo vinto contro la squadra più forte che abbiamo incontrato. Ho fatto il tocco che ha aperto la strada alla via del primo gol. Lookman e De Ketelaere sono bravi. Il Napoli è sopra di noi in classifica, hanno ottimi giocatori. Conte è appena arrivati. Noi giochiamo con Gasperini da tanti anni, per questo ha detto che abbiamo una squadra ben strutturata. Non pensiamo allo scudetto, restiamo umili. Abbiamo altri obiettivi diversi, piuttosto che giocare per lo scudetto. E’ un orgoglio essere una bandiera, ma non mi piace parlare di me stesso. Pensiamo solo a fare bene. Schermare Gilmour? In realtà Pasalic ha schermato su di lui. Io ho coperto più su Kvaratskhelia e McTominay. La prestazione è stata di alto livello. Il secondo gol è arrivato con una grande azione. Hien ha chiuso su Lukaku. Siamo andati in vantaggio è questo aspetto ci ha aiutato”.

