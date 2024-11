Dazn – Politano: “La sconfitta non ci deprime, l’Atalanta è eccezionale”

Al termine della gara, Matteo Politano, interviene ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta del Napoli ad opera di un’ottima Atalanta. “Nel primo tempo l’abbiamo gestita a tratti bene, penso che abbiamo fatto una buona prima frazione di gioco. Loro sono una squadra forte e hanno sfruttato le due occasioni capitate. Come dice sempre il mister, dobbiamo tenere i piedi per terra. Ci sono state undici partite in un campionato lunghissimo, con tante squadre forti. L’Atalanta ha dimostrato ancora una volta di essere fortissima con dei giocatori eccezionali, in questi anni è diventata una squadra eccezionale, giocatori fisici, è difficile giocare contro di loro. Se non sei in giornata rischi di essere sovrastato. È una squadra che arriverà sempre in alto. Comunque domenica ci presentiamo da primi a Milano perchè in queste giornate ce lo siamo meritato e non sarà una sconfitta come quella di oggi a buttarci giù”

Factory della Comunicazione