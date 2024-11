Conte-Gasperini, in estate, per un attimo, i loro destini si sono incrociati

Il Napoli affronterà l’Atalanta al Maradona alle 12,30 per il lunch match dell’undicesima giornata di campionato di Serie A, e per i due tecnici sarà dejavù della scorsa estate, quando i loro destini si sono incrociati col club partenopeo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Per finire, ma non certo per ordine d’importanza, c’è l’aspetto romanzesco: in estate, quando il destino della panchina del Napoli non era ancora ben definito, nella lista dei preferiti, in cima con Conte, c’era proprio Gasperini. Già una volta virtualmente azzurro, nel 2011, sedotto e abbandonato. Indimenticabile la dichiarazione della notte del trionfo in Europa League: «Sono un po’ in una situazione di quando hai una moglie con dei figli e trovi una donna bellissima…». E il resto è storia: lui in famiglia, Conte al Napoli. E tutti vissero felici e contenti”.

