Anguissa, il mai sostituito: Frank è il valore aggiunto

Incedibile. Conte non era ancora arrivato ufficialmente ed aveva già deciso: Anguissa non si muove da Napoli. Eppure, la stagione post tricolore si può dire tranquillamente che non l’avesse disputata lui. Ora, Frank è tornato. La sua “rinascita” è sotto gli occhi di tutti. Scrive il CdS: “Dominante, trascinante, esplosivo come quello dello scudetto. Con maggiore maturità, probabilmente, costruita attraverso le difficoltà della stagione dei paradossi. Lui, tra l’altro, era uno di quelli che aveva deciso di cambiare aria, era attirato dall’esperienza in Arabia Saudita, ma poi è arrivato Conte. E si sa come vanno queste cose, nessuno è riuscito a dirgli no. E poi s’è messo a giocare sul serio: sempre titolare, dieci su dieci, e mai sostituito in campionato. Anguissa è il valore aggiunto, ha la doppia fase e i doppi muscoli: anima e cuore. Personalità e strappi, sa imbucare, fa la prima pressione alta e poi ripiega; e dirige il gioco più di quanto non sia accaduto in passato. O meglio: da quando c’è il signor Antonio e il sistema di gioco è cambiato, è così che stanno andando le cose sia al fianco di Lobotka sia di Gilmour. Più dentro, più nel cuore, più offensivo rispetto a Lobo e a Billy ma comunque coinvolto a trecentosessanta. Per la cronaca, in questa stagione ha anche ritrovato il gol in campionato: con il Parma, dicevamo, dopo un digiuno prolungato dal 21 maggio 2023. Contro l’Inter al Maradona.”

Factory della Comunicazione