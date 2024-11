Serie A| Udinese-Juventus 0-2: piemontesi a -4 dalla vetta

Al “Bluenergy Stadium” Udinese-Juventus si affrontano alle 18 in occasione dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

Factory della Comunicazione

Primo tempo

Si approccia meglio al match la Juventus che, al netto di un giro palla lento, preme sull’acceleratore e schiaccia l’Udinese nella propria metà campo. Al 14′ l’Udinese prova a impensierire la difesa piemontese, ma Kalulu è lesto a leggere le intenzioni di Thuvin. Al 16′ la squadra di Motta si rende pericolosa con Yildiz. Il turco riceve palla sulla sinistra, entra in area e conclude sul primo palo, ma il pallone termina a lato. È solo il preludio al gol juventino. Al 19′, infatti, la Juventus trova il vantaggio. Thuram calcia in porta e colpisce il palo. Il pallone nel rientrare in campo sbatte sulla schiena di Okeye e supera la linea di porta. Al 21′ l’Udinese prova a reagire con Davis che calcia in porta trovando, però, l’opposizione di Di Gregorio. Al 37′ Thuram recupera palla e serve Yildiz che prova subito la battuta a rete. Il pallone sbatte sul palo e viene raccolto da Savona che non sbaglia portando il punteggio sul 2-0.

Secondo tempo

Nella ripresa l’Udinese si ripresenta in campo con Zarraga al posto di Lovric e Ebosse al posto di Kabasele e, soprattutto, con un piglio più aggressivo. Al 49′ Vlahovic batte un calcio di punizione che, però, viene facilmente gestito da Okoye. Al 52′ l’Udinese accorcia le distanze con Davis, ma la rete viene annullata per un fallo dell’attaccante friulano su Gatti. L’Udinese prova per mettere in difficoltà la Juventus, ma la squadra di Motta controlla senza problemi. Al 70’Yildiz viene fermato in corner da Okoye. Kamara al 76′ viene fermato dalla difesa juventina in calcio d’angolo. Al 90′ ancora Juventus pericolosa con Mbangula, murato dalla difesa. Dopo due pareggi consecutivi la Juventus ritorna alla vittoria. La squadra di Thiago Motta sale a 21 punti in classifica.

Udinese-Juventus (0-2) 0-2, il tabellino:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele (1′ st Zarraga), Bijol, Giannetti; Ehizibue (43′ st Rui Modesto), Lovric (1′ st Ebosse), Karlstrom, Payero, Zemura (22′ st Kamara); Thauvin (22′ st Lucca), Davis.

A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Ekkelenkamp, Bravo, Brenner, Pizarro.

Allenatore: Runjaic

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (35′ st Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso (35′ st Cabal); Locatelli, Thuram (25′ st McKennie); Weah (42′ st Mbangula), Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic (25′ st Conceicao).

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Adzic, Fagioli, Rouhi, Gil Puche.

Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Abisso

Marcatori: 19′ aut. Okoye (U), 37′ Savona (J)

Ammoniti: Bijol, Davis (U), Locatelli, Gatti (J)