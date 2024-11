Napoli femminile – Capitan Paola Di Marino e compagne sfoggiano le nuove maglie nella Grande Bellezza

«Questa maglia è la mia vita». Si tratta di una vera dichiarazione d’amore da parte di capitan Paola Di Marino, alla sua 17esima stagione con il Napoli femminile. «Dicono che sono la bandiera di questa squadra. Ogni sacrificio, ogni lacrima, ogni goccia di sudore: ne è valsa la pena», riferisce entusiasta il difensore di Procida, che indossa la numero 5, protagonista in campo ma anche nel bellissimo video, girato nelle bellezze di Partenope, per presentare le nuove divise.Quintetto. Indossano la rossa l’ugandese Violah Nambi e Debora Novellino, sfoggiano la bianca Melania Martinovic e la danese Matilde Lundorf, veste quella tradizionale Di Marino.

Passione, amicizia e amore. «Con Napoli, per Napoli: questa è la nostra seconda pelle». Il presidente Marco Bifulco esprime parole di elogio e di apprezzamento per le calciatrici di mister Salvatore Mango. «Mi sento figlio di questa terra e sono innamorato della squadra e di queste ragazze, che hanno dimostrato di saper onorare questa maglia», riferisce orgoglioso il giovane patron partenopeo. «Abbiamo voluto richiamare la storia del Napoli e di Napoli con i colori, con un colletto “maradoniano”, con un ritorno alla semplicità», prosegue Bifulco, proiettato al futuro. «Abbiamo gettato basi solide su cui vogliamo costruire un progetto sano e forte per questa squadra», ammette convinto.

Un tuffo nella Grande Bellezza. «Questa maglia rappresenta un nuovo inizio e al tempo stesso incarna tutta la passione viscerale del tifo napoletano: ci è sembrato naturale portarla in giro per Napoli, a Marechiaro, piazza del Plebiscito, via dei Tribunali, con alcune nostre calciatrici e con tante giovani del nostro settore giovanile, in cui crediamo tantissimo. Questa maglia, soprattutto per loro, è un obiettivo per cui continuare a sognare e vogliamo che sia sempre di più un simbolo per i nostri tifosi», argomenta fiero Bifulco.

Sponsor tecnico della squadra è Acerbis, che ha fortemente creduto nel progetto e ha voluto scegliere proprio il Napoli per avvicinarsi al mondo del calcio femminile. «Per la nuova maglia del Napoli femminile, Acerbis ha creato un prodotto che incarna perfettamente la tradizione del club e l’eccellenza artigianale. Questa collaborazione non lascia nulla al caso: ogni dettaglio è stato curato al massimo dal centro stile Sport di Acerbis per celebrare la storicità e i successi sportivi di Napoli, attraverso un design minimal, ma al tempo stesso raffinato e innovativo», dice Bifulco. «La maglia si distingue per il suo elegante scollo incrociato a V, arricchito da un fondo manica che richiama le iconiche righe alternate in bianco e celeste. Questa scelta stilistica non è solo estetica, ma riflette un profondo rispetto per l’identità della squadra. Inoltre, il logo societario è realizzato in prezioso tessuto con un bordo ricamato, mentre il logo di Acerbis aggiunge un tocco di modernità».

Insieme. «Ogni elemento di questa maglia rappresenta un perfetto equilibrio tra stile e funzionalità, destinato a far risaltare le atlete in campo. Con questa creazione, Acerbis e Napoli femminile non solo celebrano il passato, ma guardano con determinazione verso il futuro», conclude soddisfatto Bifulco.

