Napoli-Atalanta, “Mezzogiorno di fuoco”: le scelte di Conte e Gasperini

Mezzogiorno di fuoco. Così si potrebbe intitolare il “film” che sarà proiettato allo stadio “Maradona” domenica e che vedrà protagoniste Napoli e Atalanta. Partenopei ed orobici si sfidano con l’obiettivo di non smarrire quella continuità che ha permesso loro di piazzarsi ai vertici della classifica del campionato. Certo è solo l’undicesima giornata di un campionato che ne contempla 38, ma la sensazione è che la gara di domenica possa rappresentare uno snodo cruciale nei destini delle formazioni allenate da Antonio Conte e Giampiero Gasperini.

Factory della Comunicazione

Kossounou e Brescianini di nuovo a disposizione

La “dea”, reduce da 4 vittorie consecutive in campionato, vorrebbe ripetere la stessa partita dello scorso anno, quando si impose al “Maradona” con un rotondo 3-0. Un’affermazione che, di fatto, spinse il Napoli di Calzona definitivamente verso quel decimo posto con cui ha effettivamente concluso il torneo 2023-2024. Gasperini per la trasferta di Napoli può contare su tutti i suoi uomini ad eccezione di Scalvini e Scammacca fermi ai box da inizio stagione. Oltre a Kossounou, infatti, è tornato a disposizione del tecnico piemontese anche quel Marco Brescianini protagonista in estate di un intrigo di mercato che coinvolse Frosinone, Napoli e Atalanta.

Quante scelte per Gasperini

Dunque, scelte di formazione ampie per un’Atalanta che 3 giorni dopo la sfida con il Napoli sarà attesa dalla trasferta di Champions in quel di Stoccarda. Al netto dei dubbi di formazione legati a qualche scelta di turn over, al “Maradona” è lecito aspettarsi la presenza di Retegui al centro dell’attacco nerazzurro. Possibile spazio a centrocampo per De Katelaere che potrebbe riprendere la maglia da titolare lasciata a Samardzic nella sfida con il Monza. Questo dunque, il probabile 11 dell’Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

Napoli, Lobotka ancora out

Antonio Conte contro gli orobici, invece, potrebbe schierare la stessa formazione che ha battuto il Milan. Lobotka non è ancora arruolabile e, quindi, spazio a centrocampo ancora al Gilmour. Per il resto, invece, non sono attese novità. L’obiettivo del tecnico salentino è quello di aggiungere un altro mattone al suo cantiere dove da inizio stagione campeggia il cartello “lavori in corso”. Che vorrebbe dire vincere contro l’Atalanta al “Maradona” come fatto dal Napoli di Spalletti l’11 marzo 2023 quando Kvaratskhelia e Rrhamani firmarono il 2-0 finale. Non resta, dunque, che aspettare domenica. Gli ingredienti ci sono tutti per attendersi un “Mezzogiorno di fuoco”.