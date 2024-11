Inacio Pià: “Conte e Gasperini, due maestri; Lookman più di Kvara”

INACIO JO PIA’ A RADIO MARTE:

Napoli-Atalanta sarà una bella partita, ricca di qualità e gol

Radio Marte

Marte Sport Live

e poi dal punto di vista della qualità e dell’intensità, senza dimenticare la bravura dei due allenatori, sarà uno spettacolo. Il Napoli ha preso meno gol in campionato, ma l’Atalanta segna tanto ed è fortissima sul piano della qualità. Attendo una partita apertissima e con molti gol. Inoltre si affronteranno due grandi maestri, Conte e Gasperini, ma secondo me non sarà una gara tesa, non staranno lì a studiare l’avversario. Il Napoli cercherà di mettere in campo le sue idee e lo stesso farà l’Atalanta. Non avendo le coppe, gli azzurri potranno pensare solo all’Atalanta, mentre la Dea dovrà gestire le energie per la Champions. Come si batte l’Atalanta? E’ in salute, gioca tante gare ma ha i cambi per farlo. Il Napoli ha una qualità enorme, Lukaku è in condizione e i singoli fanno la differenza. Neres, in questo momento, spacca le partite: ci sono diverse alternative per vincere nei 90 minuti. Che pericoli rischia di correre il Napoli? L’Atalanta può sorprenderti in attacco, perché ha giocatori che possono cambiare ruolo a gara in corso e spostarsi in diverse posizioni: penso a Lookman, ad esempio, che si muove molto. Chi scelgo tra lui e Kvaratskhelia? Personalmente, mi piace di più il nigeriano, perché può giocare anche all’interno del campo. Il georgiano è devastante se resta largo, con i piedi sulla linea, mentre Lookman sa fare anche la seconda punta: io preferisco i calciatori versatili”.

– ha detto il doppio ex di Napoli e Atalanta anel corso di