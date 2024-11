Giordano Signorelli: “Secondo me vedremo una partita ad altissimi ritmi”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giordano Signorelli, giornalista di calcio Atalanta. Di seguito, un estratto dell’intervista.

La partita di domani, Napoli Atalanta, si giocherà alle 12.30, l’Atalanta ha già giocato alle 12.30?

“Questa stagione mi cogli impreparato, non ricordo se abbiano giocato alle 12.30. Sicuramente hanno preparato la sfida sapendo che si gioca in un orario insolito e quindi sarà assolutamente una bella gara”

Secondo lei vedremo ugualmente una partita ad altissimi ritmi nonostante il caldo che sta facendo?

“Si, secondo me si. Sia Conte che Gasperini sono molto attenti alle preparazione atletica. Quindi vero che fa caldo, che si gioca alle 12.30, ma siamo a Novembre e perciò sarà una gara che si giocherà ad altissimi ritmi”

Secondo lei l’Atalanta si snaturerà per adattarsi al Napoli?

“Viste le ultime prestazioni l’Atalanta non si snaturerà. Naturalmente Kvara, Lukaku e Politano non si possono paragonare a quelli di Monza o altre squadre di media bassa classifica. Quindi bisogna prestare attenzione alla fase difensiva, anche se poi l’Atalanta ha sempre fatto bene in attacco finora”

Quali potrebbero essere le scelte di Gasperini dal primo minuto?

“Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Samardžić, Lookman; Retegui”

Quali sono i giocatori che l’Atalanta deve tenere?

“L’Atalanta deve tenere tutto il reparto offensivo. Non bisogna prendere gol, perché sappiamo che il Napoli ha la miglior difesa. Quindi in caso gli azzurri andassero in vantaggio la partita diventerebbe più complicata per i bergamaschi”

Atalanta e Napoli in questa stagione sono primi per gol fatti secondo tempo , cosa dimostra questo?

“L’Atalanta ha dimostrato che se si trova in vantaggio non abbassa i ritmi, ma cerca di segnare e sfruttare tutte le occasioni. In questo anche le squadre di Conte però sono bravissime”

Nel duello tra Retegui e Rrahmani e Buongiorno chi andrà a nozze?

“Nessuno partecipa al matrimonio dell’altro. Sarà una bel duello, perché il reparto difensivo del Napoli sta facendo davvero tanto bene, ma altrettanto anche Retegui. Quindi non credo che la partita si deciderà sui duelli, ma sull’estro, sulla fantasia”

