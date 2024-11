Giordano: “Atalanta bella da vedere. Sarà la gara più difficile per Conte”

Nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre”, in onda sulle frequenze di “Radio Marte” è intervenuto Antonio Giordano giornalista della “Gazzetta dello Sport”. Ecco quanto dichiarato dal cronista napoletano:

Factory della Comunicazione

“Nessuno nega che il Napoli abbia battuto un Milan rimaneggiato, è vero, ma non è che senza quei giocatori i rossoneri siano una squadretta. E’ chiaro che se al Napoli togli Lobotka e Di Lorenzo e qualcun altro qualcosa perde, ma neanche la vittoria va sminuita. Ora però c’è una gara difficile come quella con l’Atalanta, per me è proprio la più complicata. La squadra di Gasperini ti incatena al televisore, è bella da vedere. A marzo inizierà un altro campionato? Beh sì, ma bisogna vedere come ci arrivano tutte le squadre. Negli ultimi due campionati Napoli e Inter a marzo avevano già vinto il titolo, vediamo cosa accadrà ora. E’ vero che le ultime 8 del campionato non sono troppo difficili, ma ci sono anche le precedenti. Per vincere lo scudetto non basta essere solo ermetici, ma anche dominanti, come lo è stato il Napoli dal punto di vista della personalità. Dieci giornate dicono già qualcosa, ma è troppo presto per sbilanciarsi su chi vincerà lo scudetto. Magari alla fine del girone di ritorno ne sapremo qualcosa in più”