Budel: “Napoli, domani occhio alle fasce e agli uno contro uno”

ALESSANDRO BUDEL A RADIO MARTE: “Napoli-Atalanta è anche la miglior difesa contro il miglior attacco della serie A – ha detto l’opinionista Dazn a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – ed è un match davvero molto complicato per gli azzurri. Il Napoli naturalmente ha la forza per respingere la forza offensiva dei bergamaschi, con Retegui, De Katealere e Lookman in grande forma. Ma ci sono anche le alternative che sono temibili, perché col Monza sono state le seconde linee, Zaniolo e soprattutto Samardzic, dell’attacco a risolverla. Quest’anno ho visto e commentato tante volte l’Atalanta, è una squadra che affrontarla nei duelli si rischia grosso, leggasi la gara col Verona. E’ pur vero che allo stesso modo mercoledì il Monza ha tenuto bene il campo. In generale contro l’Atalanta non bisogna lasciare tanto spazio alle spalle della propria difesa e anche sulle fasce: se si bloccano queste vie la Dea può faticare, e questa può essere una delle chiavi di volta per vincere la gara. Poi la squadra di Gasperini non concede tanto, magari il Napoli se riesce a trovare spazi saltando il primo pressing dell’Atalanta riuscirà ad andare al tiro con maggiore facilità. Il Napoli deve stare attento alla superiorità numerica a cui tende la Dea sulle fasce e a gli inserimenti dei centrocampisti pronti a venire da dietro. Mi riferisco ai vari De Roon, Pasalic, Ederson ecc… Occhio alla forza nell’uno contro uno dei vari Lookman e De Katelaere. Insomma prevedo una partita difficile per il Napoli ma bella da vedere”