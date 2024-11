Sky – Rinnovo Kvara, tutto in stand by dopo l’incontro di Milano, c’è un nodo da sciogliere

Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Come è andato l’incontro Napoli-Kvaratskhelia? Il nodo dell’ingaggio, secondo l’entourage di Kvara, è relativo e non centrale. Perché la richiesta è di 5 milioni più bonus per arrivare a 8 ma dal terzo anno in poi. Non c’è accordo sulla clausola. Da quello che mi risulta per l’entourage la clausola dovrebbe attestarsi sugli 80 milioni in proporzione all’ingaggio che il club intende mantenere relativamente basso. Inoltre sarebbe anche una sorta di riconoscenza perché il Napoli ha acquistato il georgiano a soli 10 milioni anche grazie al lavoro del manager. Per il club la clausola a quella cifra è troppo bassa, perché ritiene che a 80 milioni eventualmente il calciatore si può vendere anche senza clausola. Se la clausola fosse fissata a oltre 100 milioni è chiaro che l’entourage poi vorrebbe un ingaggio più alto dei 5 milioni a salire proposti. Il Napoli sta avendo una grande identità e sta facendo punti anche con le piccole squadre, mantenendo alta la concentrazione nelle gare dove l’avversario è sulla carta meno forte di te. E’ questo uno dei segreti per vincere lo scudetto. Bonny e Dorgu piacciono al Napoli, ma l’ostacolo sarebbe convincere le rispettive società a darli via a gennaio, perché sono due pilastri rispettivamente per il Parma e il Lecce. Più facile sarebbe acquistarli a giugno. E’ difficile riuscire a mettere le mani su calciatori di un certo spessore come Chilwell e Rashford, dei quali parlano in tabloid inglesi, soprattutto a stagione in corso. Determinati giocatori possono partire se non sono fondamentali nelle rispettive squadre: se qualcuno di loro fatica a trovare posto in Premier, magari ci si può ragionare. Il Napoli, a mio avviso, deve continuare a puntare su profili d’alto livello e che non sono centrali lì dove si trovano adesso. Anche provenienti dall’estero: perché no?”.

