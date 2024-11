“Resto qui fino a giugno? Certamente, sì”, Osimhen chiarisce

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen, in prestito al Galatasaray, parlando in mixed zone, chiarisce che per ora il suo futuro è in Turchia, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Victor Osimhen resterà al Galatasaray fino a fine stagione. Lo ha annunciato lui in persona rispondendo a una domanda in mixed zone dopo l’ultima partita vinta 2-1 contro il Besiktas di Immobile con il suo quarto gol in campionato. «Resto qui fino a giugno? Certamente, sì. Resto qui». L’attaccante nigeriano, capolista in Super Lig con la sua squadra, non ha dubbi e tranquillizza i suoi tifosi. In Turchia si parlava del suo possibile ed eventuale addio a metà stagione perché la nuova clausola rescissoria inserita nel suo contratto può già essere attivata a gennaio con un valore diverso rispetto a quella di giugno: 81 milioni. Ma è stato proprio Osimhen a tirarsi fuori dal mercato annunciando la sua permanenza fino al termine della stagione. La prossima estate, invece, per acquistare l’ex numero 9 del Napoli, la cifra da versare nelle casse del club azzurro sarà di 75 milioni”.

Factory della Comunicazione