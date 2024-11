Morabito: “Rinnovo Kvara? Situazione complessa, non bisogna tirare troppo la corda”

“Il rinnovo di Kvaratskhelia? Una situazione complessa, che si trascina da troppo tempo e che sta francamente diventando intollerabile. Io suggerirei ai miei colleghi – ha detto l’agente Fifa a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – di non tirare troppo la corda, di darsi una regolata, perché poi le squadre importanti, PSG o altre, non è detto che restino sul calciatore: lo abbiamo visto con Osimhen e con Rabiot. Quindi spero che gli agenti si siedano con la società partenopea considerando anche che il Napoli ha scelto di puntare sul calciatore quando nessuno aveva provato a prenderlo. Il braccio di ferro non serve a niente, De Laurentiis non si spaventa davanti a queste cose.

Il patron azzurro fa bene a non retrocedere sulla clausola: le società dovrebbero mostrare questa forza nelle trattative. L’abbiamo visto pure con Maldini ai tempi di Donnarumma: non se ne può più. Il Chelsea ha riconosciuto commissioni da 60-70 mln anche per calciatori mediocri ed è una cosa intollerabile. Mercato di gennaio? Dipende molto dagli infortuni e dalle situazioni contingenti. Non credo che il Napoli ad oggi abbia necessità di intervenire sul mercato, soprattutto considerando che non disputa le coppe europee, ma se si presentano occasioni favorevoli potrebbe fare qualche movimento.