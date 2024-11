Gazzetta – Lobotka verso il forfait contro l’Atalanta

Il Napoli, che domenica affronterà l’Atalanta per il lunch match delle 12,30, dovrà ancora fare a meno si Stanislav Lobotka, che ancora non si è ripreso dall’infortunio procuratosi nelle ultime gare nazionali con la sua Slovacchia, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Più no che sì: Stanislav Lobotka verso il forfait anche per la sfida contro l’Atalanta. Ma il recupero si avvicina. Se gli occhi parlano, e a volte lo fanno, basta lanciare uno sguardo all’espressione di Stanislav Lobotka per rendersi conto che la sua Napoli-Atalanta è finita ben prima di cominciare. Il flessore della coscia sinistra sta meglio ma non ancora bene e dopo aver saltato Empoli, Lecce e Milan, il regista slovacco evita anche la partitissima di domenica per non andare incontro a pericolosi rischi: la panchina è una opzione, per fargli assaporare il clima del Maradona esaurito, ma si decide domani. Inter-Napoli è a portata di mano, una settimana di terapie può definitivamente aiutare, e in mezzo al campo, a San Siro, Conte ha trovato un Gilmour che gli ha garantito ritmo e rapidità di pensiero: toccherà, ovviamente, di nuovo al centrocampista scozzese, che finirà per rappresentare il direttore d’orchestra d’una squadra teoricamente fatta e finita”.

