Esclusiva-“El Pampa” Sosa: “Il ricordo di Diego è quotidiano. Quest’anno sarà una lotta a tre, spero al più presto di poter allenare”

Mercoledì, nel giorno del 64esimo compleanno di Diego Armando Maradona, si è svolto al Maschio Angioino, l’evento di beneficenza “La Mano De D10s”. Tra i tantissimi ospiti era presente anche Roberto “El Pampa” Sosa, storico attaccante del Napoli, opinionista e amico di Diego. Il nostro inviato Emanuele Arinelli ha avuto l’onore di poterlo intervistare. Le sue parole:

Siamo qui col “Pampa” Sosa alla cerimonia “La Mano de D10s” di beneficenza al Maschio Angioino. Pampa le chiedo subito un pensiero sulla cerimonia che si è appena svolta.

“Bene, è molto molto emozionante in questo posto meraviglioso, per ricordare Diego non ci poteva essere un posto migliore, quindi molte emozioni, molti ricordi, veramente complimenti a Stefano Ceci che ha organizzato questo evento”.

Ci può dire un suo ricordo su Diego?

“E’ quotidiano, non c’è bisogno di andare nel tempo perché ricordarlo ogni giorno penso che sia il minimo per tutti, non solo per gli ex calciatori, ma per tutti quelli che hanno sognato di diventare come lui”.

Passiamo all’attualità, il Napoli sta stupendo quest’anno tutti quanti dopo la brutta stagione dell’anno scorso. Dove può arrivare il Napoli a fine anno?

“Sarà una lotta a tre tra Inter, Juventus e Napoli. Dove arriverà non lo so, se continua così credo che potrebbe arrivare una bella sorpresa, però siamo all’inizio, godiamoci questo momento e come dice Conte si guarda partita dopo partita”.

Ultima domanda e la lascio andare, lei ora è allenatore di calcio e le voglio chiedere quindi i suoi progetti futuri, dove la vedremo?

In questo momento in televisione faccio l’opinionista e quindi speriamo al più presto magari di poter allenare, ma sempre molto tranquillo”.

A cura di Emanuele Arinelli

