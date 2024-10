“Numerosi i calciatori trasformati rispetto allo scorso anno. Atalanta? Occhio all’attacco…”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Televomero, Alessandro Renica si è soffermato su alcuni singoli della rosa del Napoli di Antonio Conte.

“Buongiorno più forte di Kim? In prospettiva sì. L’anno scorso mi rimase impressa la marcatura su Osimhen, che non toccò palla, e poi chiudeva anche gli spazi per gli altri. Se sta bene fa reparto da solo. Giocatore straordinario. Trasformazione incredibile, comunque, anche di Rrahmani e Di Lorenzo. Politano da ala destra è diventato un terzino. Chiede grande sacrificio e questa è la forza del Napoli. È un altro modo di vincere che va rispettato e a me sinceramente piace. Neres? Dipende da come Conte legge la partita. Dubito che poi sia generoso come Politano in fase difensiva. Kvaratskhelia? Io ai giocatori forti concederei un grande ingaggio. Sono calcisticamente innamorato di Kvara. Come lo sono di tutti i giocatori forti, come lo era anche Mertens. Sono giocatori forti che fanno la differenza. Il Napoli l’anno scorso copriva, non marcava. Quando lasci tempo e spazio all’avversario, i più delle volte prendi gol. Con le metodologie di Conte ci tenevo a sottolineare il modo di marcare in area, Rrahmani e Buongiorno non hanno come riferimento la palla come l’anno scorso, ma anche l’uomo. E sono in posizione corretta a difesa della porta. Se si creano dei buchi e s’inserisce qualche giocatore, c’è Politano ben istruito da Conte in copertura. Merito dell’allenatore e penso ci abbia lavorato tante ore. L’Atalanta ti prende uno contro uno, forza molto l’anticipo. Spalletti bucò Juric, che giocava in modo simile all’Atalanta, con gli inserimenti visto che loro lasciavano spazi. Sicuramente Conte avrà già studiato tutto e starà provando queste situazioni. Sarà importante velocizzare il gioco con giocate di prima. Se giochi alle 12:30 bisogna curare dei dettagli come gli allenamenti, l’alimentazione. La squadra ha i suoi equilibri ed è giusto non toccarla. Sarà una bella partita, l’Atalanta ti distrugge se non sei messo bene fisicamente, hanno corsa, gamba e talento. Se vogliamo fare una piccola critica, deve migliorare quando attacca, ma arriverà col tempo quando i giocatori avranno modo di conoscersi meglio col passare delle partite. Nella fase offensiva per me l’Atalanta è superiore al Napoli. Per la difesa sarà un test bellissimo”.