A “1 Football Club“, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mirko Taccola, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Inter. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Che cosa vede nel gruppo squadra del Napoli per arrivare a pensare che sarà la favorita?

“Vedo un ottimo gruppo squadra, focalizzata sull’obiettivo. Conte, come i grandi allenatori, ha saputo inculcare un ottimo credo”

Crede che il Napoli stia giocando male?

“Sinceramente non mi sembra che il Napoli giochi così male, come sento dire agli addetti ai lavori. Il calcio di Conte é molto pragmatico. Certamente il gioco di Conte punta al solido. Poi ovviamente può piacere o meno, però quando riesci sempre a fare risultato, qualcosa vuol dire”

Sulla partita di domenica degli azzurri, Napoli Atalanta?

“Sarà una bella partita, che si giocherà a viso aperto. In questo momento l’Atalanta é un banco di prova importante per il Napoli. Se dovessero riuscire a superare anche questo test gli azzurri diventeranno veramente temibili. In ogni caso sarà una partita a viso aperto, gli spettatori si godranno una bella partita”

Lautaro meritava qualcosa in più del 7 posto nella classifica del Pallone d’oro?

“La classifica del Pallone d’oro é un po’ così, dalla notte dei tempi. Se andiamo ad analizzare i giocatori che meritavano il premio per quanto fatto, senza però riceverlo, uscirebbe una lista molto lunga. Quindi, sì Lautaro meritava qualcosa in più, ma non ci possiamo lamentare”

Crede che sia il rischio che il Napoli possa giocare la partita contro l’Atalanta pensando già all’Inter?

“Non credo che per Conte questo sia un problema. É davvero bravo in questo. Sicuramente preparerà la partita senza pensare all’Inter. Poi il Napoli é davanti. Quindi in caso é l’Inter che dovrebbe pensare al Napoli”

