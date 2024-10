A “1 Football Club“, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Davide Dionigi, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Milan. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Maignan poteva fare qualcosa di più sul gol di Kvara?

“Io direi di no. Sono calciatori che hanno quel tipo di calcio. Non è mai facile parare quei tiri in cui il pallone ti rimbalza davanti”

Sulla prestazione di Meret?

“Innanzitutto é da dire che é normale che il Napoli abbia subito a questo giro. Tuttavia, oltre che alla solidità difensiva ha avuto un grande portiere che ha tolto le castagne dal fuoco. D’altronde però le grandi squadre devono avere anche dei grandi portieri. Sicuramente Meret lo è ed ora é sotto gli occhi tutti”

Sulla prestazione di Gilmour?

“Io penso che, dopo le difficoltà iniziali, aveva trovato il giusto equilibrio a centrocampo. Oggi questo equilibrio si è un po’ spezzato. Però gli va dato un po’ di tempo, bisogna avere un po’ di pazienza per farlo crescere. Tuttavia in Italia non abbiamo mai pazienza e questo é un problema”

Si può dire che McTominay ha aiutato molto in questo senso?

“Guarda io credo sicuramente il tutto é stato favorito da McTominay, ma i maggiori meriti sono di Conte. La bravura di un grande allenatore é non fissarsi sulle proprie idee o mettere i giocatori fuori posizione per il tuo ego. Il top allenatore deve trovare il giusto abito. Quindi sì McTominay ha aiutato molto perché il tutto è cambiato dal suo arrivo, ma il merito é soprattutto di Conte”

Kvara vale gli 8 milioni richiesti dal suo agente?

“Io dico che Kvara deve seguire Conte, che sa valorizzare ogni giocatore. Kvara seguendo il proprio allenatore farà una grande stagione. Alla fine quindi potrà chiedere quanto desidera, ma per il momento deve seguire Conte”

