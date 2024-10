De Biasi: “Gilmour non fa rimpiangere Lobotka, questo la dice lunga”

GIANNI DE BIASI A RADIO MARTE: “Il Napoli ha saputo essere cinico, sfruttando quasi tutte le occasioni avute e mantenendo la porta inviolata per la settima volta in dieci partite. Questo è un dato fondamentale, soprattutto se poi in attacco hai gente come Lukaku e Kvara che la buttano dentro facilmente. Sicuramente il vantaggio di non avere le coppe è di non poco conto, il Napoli può lavorare con Conte per tutta la settimana, in più la rosa è di grande livello anche nelle alternative: penso a Lobotka, assente da tre gare, ma Gilmour non l’ha fatto rimpiangere. Ebbene, questo la dice lunga su quanto sia forte il Napoli, è una squadra che beneficia della pressione che mette Antonio nello spogliatoio, è un gruppo compatto, coeso, nessuno tralascia niente e questo è un aspetto che va assolutamente esaltato, in un ambiente entusiasta come quello partenopeo che ha dovuto assaporare l’amarezza di un’annata disastrosa. L’inizio del campionato è stato facilitato dall’aver incontrato squadre non di primissima fascia, ma certo la lezione di Verona è servita per ripartire alla grande. Lotta scudetto? Difficile dirlo, la Juve è in fase di transizione, è partita bene, ha ragazzi interessanti ma ha un possesso palla un po’ difensivo. Insomma, per il titolo vedo un duello Inter-Napoli, con i bianconeri un po’ più indietro”.

Factory della Comunicazione