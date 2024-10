“Conte ha già risolto molti problemi. Un vantaggio quello di non giocare le coppe!”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero.

Factory della Comunicazione

“Conte ha risolto quello che l’anno scorso è stato il problema più grosso del Napoli, in modo particolare come marcavano in area. È un lavoro che si nota, da allenatore gli faccio i complimenti. L’anno scorso comprometteva molto le partite, con l’avvento di Buongiorno il Napoli in difesa può ambire a traguardi importanti. È probabile che Conte dica una piccola bugia quando il Napoli dice che non è favorito. Ha trovato gli equilibri giusti, la rosa è molto competitiva, il doppione di ogni ruolo è di grande qualità. La squadra è forte, competitiva e ben costruita. Il primo vantaggio è che non fa le coppe, giocando partite di alto livello rischi infortuni e puoi stressarti soprattutto se sei in Champions. Poi lui è molto bravo a preparare le partite in una settimana. Non sta sbagliando niente, nemmeno con i cambi e con le letture della partita. Non penso sia come l’anno di Spalletti dove quella squadra era ingiocabile, ma se la giocherà fino alla fine.

Il Milan aveva tante assenze, Conte a differenza del match con l’Empoli avrà pensato di andare subito ultra-offensivi. Il Milan non ha capito questa mossa, ma non ti puoi aspettare sempre questo, Conte è molto elastico. Non scopriamo l’acqua calda: trovare i migliori professionisti per ogni ruolo è la normalità, quello che era anormale è ciò che è successo l’anno scorso, dove c’erano giocatori in stato confusionale. De Laurentiis ha rimesso in ordine tante cose e tanti tasselli con Conte”.