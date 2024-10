CdS – Per i biglietti di Torino-Napoli si attendono decisioni CASMS

Dopo la sfida contro l’Atalanta in programma domenica alle 12.30, il Maradona riaprirà le porte soltanto il 24 novembre per il match contro la Roma, per il quale si annuncia l’ennesimo sold out. La prima fase di vendita procede spedita. Da lunedì toccherà ai possessori di Fidelity Card, per la vendita libera bisognerà aspettare giovedì prossimo.

Ieri, intanto, è partita – riporta l’edizione odierna del Cds – anche la prevendita per Torino-Napoli del 1 dicembre (ore 15). Quella online inizierà solo lunedì. In attesa delle indicazioni dell’ONMS, i biglietti del settore Ospiti (1500 posti) potranno essere acquistati solo con la Fidelity Card al prezzo di 35 euro. È stato imposto il divieto di vendita ai residenti in Campania per tutti gli altri settori, ma non è difficile prevedere che, come a Milano, lo stadio possa colorarsi d’azzurro con i tantissimi tifosi che vivono fuori regione.