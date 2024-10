Tutti i numeri di Milan-Napoli. Solo il Barca supera gli azzurri, le 100 di KK

Napoli, la quinta di fila

Factory della Comunicazione

Il Napoli ha vinto cinque gare di fila in Serie A per la prima volta dalla striscia di otto ottenuta tra gennaio e febbraio 2023, con Luciano Spalletti in panchina; inoltre, solo il Barcellona (10) ha vinto più gare rispetto al Napoli (otto) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Milan, la prima volta

Il Milan non ha trovato la rete in una gara interna di Serie A per la prima volta dal 4 novembre 2023 (0-1 v Udinese); per i rossoneri, chiusa una striscia di 18 gare casalinghe di fila con almeno un gol all’attivo.

Kvara, 100 in azzurro

Contro il Milan, Kvaratskhelia ha giocato la 100ª partita con la maglia del Napoli considerando tutte le competizioni.

Fonte: CdS