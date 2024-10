Stramaccioni: “Il Napoli ieri è piaciuto a tutti quelli che amano il calcio!”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, in cui ha parlato della convincente vittoria degli azzurri di ieri sera contro il Milan.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Il Napoli ieri è piaciuto a tutti i tifosi napoletani ed anche chi ama il calcio, per come gioca con la palla, per come gioca senza, e soprattutto per lo spirito con il quale lo fa. Oliveira è una risorsa cresciuta nel Napoli, è una chiave anche tattica. Quando Conte è passato a 4 significa che aveva grande fiducia nei due due esterni. Gilmour è un giocatore in crescita, ieri l’ho visto bene con un coefficiente di difficoltà molto alta. Un’altra scommessa vinta da Antonio, è un’alternativa a Lobotka. C’è un giocatore che Conte non toglie mai, McTominay non lo toglie mai, il centrocampista scozzese è uno dei motivi per cui Conte è passato a quattro dietro. Politano l’ho preso in giro a fine partita quando l’ho incrociato negli spogliatoi, l’ho allenato nelle giovanili della Roma e gli ho detto scherzando: complimenti sei uno dei migliori terzini destri in Italia e lui mi ha regalato la maglia. Lukaku sta facendo un altro tipo di gioco. Con Conte ha sempre giocato con due punte, invece con questo sistema fa movimenti più da pivot e non ha la possibilità di attaccare la profondità come con l’attacco a due. Kvara ha fatto un gol alla Kvara“.