Lobotka ancora in dubbio: non si correranno rischi

Squadra che vince non si cambia, anche se agli azzurri quello che manca è il professore del centrocampo, un certo signor Lobotka. Scherzi a parte, non è detto che lo slovacco riesca a recuperare del tutto per la gara domenica contro la Dea di Gasperini. Scrive il CdS: “Da valutare il recupero di Lobotka, fuori sin dalla trasferta a Empoli per il problema a un flessore della coscia sinistra rimediato con la nazionale slovacca. Lobo, uno delle colonne della squadra nonché un perno fondamentale del meccanismo tattico, s’è infortunato il 14 ottobre nel corso di Azerbaigian-Slovacchia. Il piano di recupero procede secondo i piani: due settimane e di conseguenza tre partite erano in preventivo, con l’obiettivo di provare il recupero per la quarta. Si vedrà, giorno dopo giorno: la priorità assoluta è non correre rischi inutili. Anche perché dopo la partita con l’Atalanta, e per la precisione tra undici giorni, c’è da sfidare l’Inter a San Siro. Per il resto, e in attesa delle inevitabili valutazioni che andranno in scena tra la ripresa di oggi e l’allenamento più indicativo di domani, l’idea è che Conte dovrebbe confermare per intero o quasi la squadra che ha giocato ieri contro il Milan.”

