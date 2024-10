L’inviato Jo D’Ambrosio: “Conte e gli azzurri conquistano San Siro, Napoli sogna in grande”

Il Napoli fa rumore a San Siro. In un tempio del calcio italiano, la squadra di Antonio Conte ha mostrato il volto del campione, quello che non trema, che sa come colpire e come difendersi. Il 2-0 contro il Milan è la prova definitiva: il Napoli c’è, e questa stagione ha un obiettivo chiaro, il sogno a cui tutta Napoli anela da tempo.

Il protagonista della serata è Romelu Lukaku, che inizia la partita con un gol devastante dopo soli 4 minuti, su perfetto invito di Zambo Anguissa. Spalle larghe e cuore inarrestabile, Lukaku si impone su Pavlovic e infila Maignan, silenziando San Siro e annunciando una battaglia che solo una squadra può vincere. La spallata è solo l’inizio di un duello impari per il Milan, che lotta ma sembra sempre un passo indietro rispetto alla determinazione degli uomini di Conte.

Il Milan, guidato da Fonseca, non è certo rimasto a guardare. Dopo l’affondo di Lukaku, Musah e Chukwueze provano a trascinare i rossoneri e si avvicinano al pareggio. Musah sfiora il palo alla sinistra di Meret, e Chukwueze ci prova con un sinistro potente, ma Meret c’è, e il Napoli resta in piedi. Lo stadio trema ma non il Napoli, che trova il raddoppio al 43’, grazie al talento purissimo di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano evita Fofana, si aggiusta il pallone e colpisce dalla distanza, aiutato da un’incertezza di Maignan. Il pallone si infila in rete, e Napoli esplode di gioia: il raddoppio è arrivato.

Nel secondo tempo, il Milan prova a cambiare le sorti del match. L’arbitro, però, annulla la rete di Morata, colpevole di un fuorigioco sul colpo di testa vincente. A nulla valgono i tentativi finali dei rossoneri, con Leão e Pulisic che provano a spezzare la difesa napoletana, ma i guantoni sicuri di Meret mantengono intatta la porta azzurra.

Il Napoli di Conte dimostra una maturità che raramente si vede: un’organizzazione impeccabile e una voglia di dominare che lascia poco margine agli avversari. Questa vittoria non è solo un messaggio alla Serie A, ma un segnale chiaro a tutti i tifosi. Il sogno non e irraggiungibile: con un Lukaku inarrestabile, un Kvaratskhelia geniale e una difesa solida, il Napoli può davvero puntare in alto.

Ora, all’orizzonte, ci sono altri match cruciali, e ogni partita dirà qualcosa in più su questo Napoli che vuole tornare grande. La città e la squadra si stringono, pronte a inseguire un sogno che dopo questa notte, sembra raggiungibile… perché un giorno all’improvviso m’innamorai di te.

Dal nostro inviato a Milano Jo D’Ambrosio