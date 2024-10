Le pagelle azzurre del CdS: l’uruguaiano è un incanto, la difesa è da Champions

Factory della Comunicazione



Non si fa ingannare dallo strano rimbalzo sul tiro di Chukwueze. Esce con coraggio su Musah dimostrando personalità. Nel finale si oppone a Leao.



Tiene a bada Okafor e sfiora il quarto gol in serie A quando per un soffio non beffa Maignan. Con l’ingresso di Leao comincia una partita più difensiva.



Addirittura il vantaggio del Napoli parte dai suoi piedi, due tocchi e gol. Si frappone ai centrocampisti del Diavolo nei soliti inserimenti centrali.



Contiene il forcing del Milan con maestria, Morata gli crea qualche preoccupazione ma ne esce a testa altissima.



Partita straripante, uno dei più in palla per gli azzurri. Ferma Musah davanti alla porta con un grande intervento difensivo. Serve Kvara per il 2-0 partenopeo.



Non è solamente utile a schermare la difesa, funge anche da suggeritore. E’ lui che innesca Lukaku per il vantaggio del Napoli.



Una trottola in mezzo al campo, recupera un pallone intelligente che poi gli azzurri tramutano in rete. Un muro quando Musah cerca di penetrare in area.



Utilissimo per il gioco elastico nelle due fasi. Conte a lui non rinuncia e il lavoro sulla fascia è encomiabile.



Viene utilizzato a destra per contenere Leao ma gli sfugge una volta.



Segna il sesto gol ai rossoneri dopo appena 5 minuti spazzando via Pavlovic di forza. Una prova da vero attaccante, nel vivo della manovra.



Gioca vicinissimo a Lukaku, partecipa alla costruzione del raddoppio. Fa da raccordo tra attacco e centrocampo ma spreca una chance per segnare.



Dal nulla il colpo di genio che fa crollare il Milan. Prende la mira e infila Maignan con la giocata da campione. La sua partita non è travolgente ma efficace al punto giusto.

