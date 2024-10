Kvaratskhelia ricorda George Best?

Il paragone tra Khvicha Kvaratskhelia e George Best è tornato di moda, suscitando l’interesse degli appassionati di calcio sin dal suo arrivo in Serie A. Nonostante il soprannome più rinomato oscilli tra “Kvaradona” o “Kvaravaggio”. Francesco Repice, telecronista di Radio RAI, ha parlato in un’intervista a Radio Goal, trasmessa in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Factory della Comunicazione

“Kvaratskhelia ha fatto un gol meraviglioso, è complicato per tanti difensori prenderlo. La verità è che Kvaratskhelia sia un giocatore di categoria superiore. A me piace anche il suo numero sulla maglia, i calzettoni abbassati, la capigliatura scombinata, quelle accelerazioni, insomma mi fanno ricordare George Best. La vittoria del Napoli è stata pesantissima perché arriva all’inizio di un ciclo pesante, è stata una gara divertente. Mi piace il calcio di Conte, quello di Allegri, mi piace un calcio completo”.

In conclusione, le parole di Francesco Repice mettono in luce l’eccezionale talento di Kvaratskhelia. Il paragone con leggende come George Best sottolinea quanto il suo stile unico e la sua personalità possano influenzare le partite. Sarà per la capigliatura o per i calzettoni abbassati, ma il georgiano si sta confermando sempre di più, partita dopo partita. Riuscirà Antonio Conte a perfezionare ulteriormente il suo gioco, portando il suo talento ad un nuovo livello? La curiosità è tanta e il futuro promette tante emozioni.