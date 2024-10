“Alessandro miglior difensore italiano”. L’ex Montefusco a RM: “Ecco la scelta tra Napoli e Inter”

“Difesa Napoli prima in Serie A? È il risultato del grande equilibrio dato da Conte alla squadra, la difesa è protetta dal centrocampo, tutti si fanno una mano in fase di ripiegamento. L’arrivo di Buongiorno Conte – ha detto l’allenatore e bandiera del Napoli a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live– ha dato

Factory della Comunicazione

ulteriori certezze a Conte, lo reputo il miglior difensore in Italia al momento. Conte può contare su giocatori importanti grazie ai quali ha registrato l’intera fase difensiva azzurra.

Il Napoli ha speso 150 milioni e ha preso Conte per vincere: lui non si accontenta di fare la comparsa. Bada al sodo e vuole vincere. Se senza i migliori Lukaku e Kvara il Napoli è primo in classifica, immaginiamo cosa accadrà quando entreranno in condizione anche loro. Lukaku è fondamentale per il gioco di Conte, che per questo non lo mette in discussione. Ha scelto il belga perché è il finalizzatore più adatto al suo gioco: non vediamo mai ripartenze dall’area, vediamo immediate verticalizzazioni proprio perché c’è Lukaku.

È pedina fondamentale per le idee del tecnico. Rivale Napoli? Per me gli azzurri sono più forti anche dell’Inter, hanno una rosa più importante soprattutto nel livello delle alternative. Se guardi in panchina, il Napoli ha scelte più determinanti rispetto ai nerazzurri. Il campionato attualmente è livellato verso il basso”.