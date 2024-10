Serie A: Empoli/Inter 0-3(0-0). I nerazzurri tornano a -4 dal Napoli

Allo stadio Castellani di Empoli scende in campo l’Inter che deve provare a ridurre il distacco in classifica che lo separa dal primo posto occupato dal Napoli che ha vinto ieri a San Siro 0-2 conto il Milan. I nerazzurri arrivano alla partita dopo un pirotecnico 4-4 contro la Juventus nel Derby d’Italia. I padroni di casa invece occupano l’undicesimo posto con undici punti, un cammino positivo fin qui per i toscani con una difesa che ha concesso solo sei gol, infatti, è la terza miglior difesa della Serie A dopo Napoli e Juventus. Tuttavia però sono a secco di vittorie, l’ultima è arrivata lo scorso 24 settembre contro il Torino, nel mentre sono arrivati due pareggi e due sconfitte.

La prima chance della partita è dell’Empoli con il recupero di Colombo che imbuca per Solbakken il quale calcia in diagonale trovando un attento Sommer. L’inter però non si fa attendere; ma la punizione di Dimarco viene deviata da Ismajli e costringe Vasquez a compiere un vero e proprio miracolo evitando l’autogol.

I nerazzurri passano in vantaggio al 20’ minuto con Darmian su assist di Lautaro che però viene annullato dopo un Var review per un tocco con il braccio dallo stesso Darmian. Al 31’ minuto l’Empoli rimane in 10, Goglichidze entra con piede a martello su Marcus Thuram e dopo una revisione al var da parte dell’arbitro Marchetti viene annullalo il cartellino giallo dato inizialmente e viene mostrato il rosso! Il primo tempo finisce a reti inviolate ma con tante emozioni. Il secondo tempo inizia subito forte con L’inter che passa in vantaggio con il gol di Frattesi! Cross sul secondo palo di Bastoni, sponda di Darmian che appoggia per Frattesi che con il mancino infila il pallone all’incrocio dei pali. 0-1! L’inter cerca il raddoppio al 66’ minuto prima con Lautaro che ci prova di testa ma viene respinta da Vasquez e poi con Bisseck che si divora la possibilità di segnare calciando altissimo da una buona posizione. Ma l’occasione del gol non tarda ad arrivare infatti al 67’ i nerazzurri raddoppiano sempre con Frattesi! Grande azione per la squadra ospite con Barella che cerca Lautaro, il quale fa una sponda per Frattesi che infila il pallone sul secondo palo firmando la sua doppietta contro la sua ex-squadra. 0-2! L’Inter non ha intenzione di fermarsi e firma il 0-3 con Lautaro! Errore di impostazione dei toscani, Barella ruba palla e passa a Lautaro che in diagonale batte l’estremo difensore dell’Empoli. L‘arbitro fischia la fine della gara dopo 3 minuti di recupero. L’inter vince ad Empoli e continua a non subire gol al Castellani per l’undicesima partita consecutiva!

