Ebbene sì, non è mica più possibile nascondersi: il Napoli ha vinto ancora, e questa volta per 2-0 a San Siro contro il Milan. È l’ottava vittoria di una stagione finora superba, la quinta consecutiva come non accadeva da gennaio-febbraio 2023, è di quelle destinate a segnare i destini. Uno scontro diretto, di quelli veri, che la prima in classifica risolve con i gol dei principi azzurri Lukaku e Kvara, attaccanti micidiali sempre nel cuore del gioco e pronti a sacrificarsi, e poi blinda con il settimo clean sheet del campionato e un’organizzazione difensiva pazzesca. Antonio Conte è tornato in grande stile, indomabile e dominante, e la sua squadra gli assomiglia come una goccia d’acqua: furba come una volpe, spietata come un killer, sicura come un leone però mai superba. Sa soffrire, sa gestire, sa capire i momenti e soprattutto sa colpire. Inter e Juve, per una notte, a -7 e -8; Milan a -11, con una partita in meno ma sempre più lontano dalle zone trionfali. Certo, Fonseca ha dovuto rinunciare agli squalificati Theo e Reijnders e poi lasciare in panchina Pulisic, the star della band fermato dalla gastroenterite, ma i problemi in fase difensiva sono notevoli e la generosità e l’orgoglio non bastano a migliorare la concretezza nonostante il 61.3% di possesso.