Zanini: “La difesa rossonera non è solidissima, ma il Napoli ha bisogno di un Lukaku al 100%!”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Zanini, allenatore della Dolomiti Bellunesi ed ex calciatore di Napoli e Juve. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Si aspettava questo 4-4 in Inter-Juve?

“Inizialmente no, poi come passavano i minuti si vedevano degli spazi liberi, e allora ho iniziato ad immaginare ad una partita con tanti gol. Quindi credo che da spettatore sia stata una bella partita, mentre gli allenatori non possono essere stati contenti. Infatti, i gol sono arrivati su tanti errori. Si pensava ad una partita in cui le squadre avrebbero badato più all’attenzione, a non lasciare spazi e invece é stato tutto l’opposto”

Quale squadra ci ha perso di più? L’Inter o la Juve?

“Secondo me tra le due squadre chi ha perso i due punti é stata l’Inter. Infatti partendo dal presupposto che l’Inter ha qualcosa in più rispetto alla Juve che é un po’ meno strutturata, l’Inter ci ha perso un po’ di più. Secondo me quello che ha portato l’Inter a subire i due gol del pareggio finale é stato un calo di concentrazione, hanno abbassato un po’ la guardia”

Quali problemi potrà riscontrare la squadra di Conte?

“Io credo che adesso con il fatto di dover giocare solo una volta a settimana é un po’ più difficile fare turnover. Lo ha fatto l’ultima partita soltanto. Quindi, si possono creare dei problemi di identità. Il Napoli e Conte devono trovare un 11 titolare e, quando necessario, fare pochi cambi”

Sulla partita di questa sera, Milan-Napoli?

“Il Milan é una squadra che non ha tantissime riserve. Quindi se si riesce a scalfire il castello cade molto presto. Certo che poi é una squadra che se trova il ritmo giusto, può giocare molto bene. Il Napoli quindi ha ottime chance di portare a casa la partita, anche se gioca contro giocatori molto forti, però il Milan in difesa non é solidissima”

Su Lukaku?

“Ho avuto delle perplessità su Lukaku. Il Napoli ha bisogno di Lukaku al 100% per poter arrivare fino in fondo. In caso dovesse ritrovare il migliore Lukaku per le avversarie sarà veramente dura. Basti pensare che con un Lukaku al 50% ti trovi primo in classifica. Quando Lukaku tornerà al massimo livello potrà dare un grande contributo. Però sei primo, quindi non possiamo che essere felici per il momento”

