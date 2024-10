Tarallo (La Verità): “Questa sera il Milan farà la partita e il Napoli ne approfitterà in contropiede”

Carlo Tarallo, giornalista de La Verità, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club, sulle frequenze di 1 Station Radio.

Un commento sulle prestazioni di Lukaku?

“Sono preoccupato dalle condizioni di Lukaku, anche se alla fine della partita ha fatto dei grandi scatti. Un po’ il mondo al contrario. Quindi questo mi fa pensare al discorso della condizione. Secondo me Conte ancora lo sta caricando, o meglio lo dobbiamo per forza sperare. Infatti non possiamo fare a meno di un attaccante che faccia un attaccante. Il Napoli ha bisogno di un attaccante, di un riferimento offensivo, di colui che faccia 20 gol a stagione”

Quindi Simeone può insediare il posto da titolare di Lukaku?

“Il Cholito io proprio a Milano lo ricordo con quel gol di testa, però non credo che contro il Milan partirà Simeone. Io spero che Lukaku si blocchi perché se si dovesse sbloccare poi non ce ne sarebbe davvero per nessuna. Abbiamo visto nella sfida tra Inter e Juve, le difese non sono proprio solide. Quindi con Lukaku al 100% per le altre non sarà facile”

Su Kvara?

“Guarda, è stato Neres a scagionare Kvara. Messo dal primo minuto anche Neres ha fatto difficoltà. Questo vuol dire che partire dall’inizio, quando gli avversari sono freschi, dovendoti fare tutta la fascia, incontri molteplici problemi e non é uguale ad entrare a partita in corsa. Poi bisogna risolvere la grana rinnovo anche per non ritrovarsi nella stesa situazione che ci siamo ritrovati con Osimhen”

Un pronostico sulla partita di questa sera? Milan-Napoli?

“Stasera sono convinto che il Napoli vincerà e lo farà bene. Io vedo un 3-0 / 3-1. Sono molto più preoccupato per l’Atalanta. Questa sera il Milan farà la partita e il Napoli ne approfitterà in contropiede”