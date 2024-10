Serie A: Cagliari/Bologna 0-2. Il Bologna vince grazie ad Orsolini e Odgaard

La 10a giornata di Serie A inizia con Cagliari-Bologna all’Unipol Domus dove la squadra di Davide Nicola accoglie il Bologna di Vincenzo Italiano. Le due squadre arrivano a questa partita con 9 punti(il Bologna ha una partita in meno dopo il rinvio con il Milan). Entrambe hanno perso l’ultima partita che hanno giocato, il Cagliari per 2-0 contro l’Udinese; ed il Bologna in Champions League 2-0 contro l’Aston Villa. La partita inizia con il Cagliari che sembra essere entrato subito in partita rispetto agli emiliani, infatti al 4’ minuto Piccoli tenta il cross, Lucumí devia e mette in difficoltà l’estremo difensore bolognese Skorupski che salva il risultato. Al 17’ minuti il Bologna dà il primo segnale della sua partita con Castro che si gira e serve Orsolini che si inserisce con un tempismo perfetto. La conclusione però viene fermata da un’ottima parata di Scuffett che mette in calcio d’angolo. Al 31’ minuto Ndoye riceve palla e, come Castro in precedenza, si gira e serve Orsolini che però sbaglia completamente la conclusione mancando di tanto lo specchio della porta, ma dopo due tentativi falliti al minuto 35 Riccardo Orsolini riesce a trovare il gol dopo la sua terza azione personale, su assist di Ndoye come nell’azione fallita in precedenza. Il Cagliari prova a risponde al vantaggio del Bologna con Piccoli che fa un grandissimo lavoro proteggendo il pallone da Lucumí il quale calcia cadendo sul primo palo ma trova un pronto Skorupski che devia in corner. Il primo tempo finisce sul risultato di 0-1 per la squadra ospite. Inizia subito forte il secondo tempo con il Bologna che passa in vantaggio dopo 6 minuti con Odgaard che tira di sinistro da fuori area indirizzando la palla nell’angolino basso a sinistra. Il Cagliari prova a reagire con Gaetano che viene servito in area, si gira e conclude ma Skorupski devia in corner, il quale viene battuto velocemente con Marin che prova la conclusione dalla linea di fondo e ancora una volta l’estremo difensore emiliano la respinge. I cagliaritani continuano ad attaccare ma il Bologna sembra aver assorbito l’arrembaggio del Cagliari, infatti l’intensità della partita è calata di parecchio. Al minuto 93’ arriva il triplice fischio dell’arbitro che sancisce la vittoria del Bologna per 0-2.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Cagliari-Bologna 0-2 (primo tempo 0-1)

Marcatori: 36′ p.t Orsolini (B), 6′ s.t Odgaard (B)

Assist: 36′ p.t Ndoye (B), 6′ s.t Lucumi (B)



Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Obert (28′ s.t Augello), Luperto, Palomino, Zappa; Prati (14′ s.t Adopo), Marin; Gaetano (28′ s.t Luvumbo), Viola (14′ s.t Lapadula), Zortea (14′ s.t Felici); Piccoli. All. Nicola



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (36′ s.t Posch), Lucumi, Beukema, Miranda; Freuler, Moro (36′ s.t Fabbian); Orsolini, Odgaard (23′ s.t POobega), Ndoye (42′ s.t Holm); Castro (42′ s.t Dallinga). All. Italiano

Arbitro: Francesco Forneau di Roma 1

Ammoniti: 39′ p.t Palomino (C), 30′ s.t Zappa (C), 43′ s.t Beukema (B)

Espulsi: \