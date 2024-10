Sarno, giorn.: “Il Napoli non è facile da affrontare per nessuno”

Il giornalista Sebastiano Sarno, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club, sulle frequenze di 1 Station Radio.

Quali potrebbero essere le scelte di Fonseca dal primo minuto?

“Non ci saranno Reijnders e Theo. La notizia è che non dovrebbe giocare neanche Leao, lo ha detto anche Fonseca tra le righe in conferenza ieri. Al suo posto ci dovrebbe essere Okafor. Comunque su questo mi tengo uno spiraglio fino alla fine. Non ci dovrebbe essere Gabbia, giocheranno Gabbia e Thiaw. Fonseca ieri ha detto che forse Calabria potrebbe giocare sulla fascia sinistra, ma dagli ultimi aggiornamenti non mi risulta. Poi in attacco giocherà Morata. A centrocampo ci dovrebbero essere Fofana e Loftus-Cheek”

Il Milan deve temere questo Napoli?

“Il Napoli non è facile da affrontare per nessuno, nonostante non abbiamo visto un grande calcio. Poi il Milan fa un calcio molto propositivo, tende a sbilanciarsi molto. Quindi il Napoli é una squadra molto temibile per il Milan. I rossoneri faranno più possesso palla, ma la difesa non è solida, sulle fasce i giocatori non sono veloci e perciò i calciatori del Napoli potranno fare molto male”

Kvara é più vicino al rinnovo o alla cessione?

“Kvara é più vicino al rinnovo”