RIVIVI LIVE – Milan/Napoli 0-2. FINITA! Gli Azzurri espugnano San Siro

95’ – È FINITAAAAA! IL NAPOLI BATTE IL MILAN A SAN SIRO 2-0. DECISIVI I GOAL DI LUKAKU E KVARATSKHELIA

94’ – Doppia sostituzione Napoli: Dentro Zerbin e Folorunsho al posto di Gilmour e Olivera

93’ – Napoli vicino al 3-0 con McTominay ma Maignan disinnesca il mancino dello scozzese

90’ – Sono stati assegnati 5 minuti di recupero.

Factory della Comunicazione

87’ – Sostituzione Milan: Fuori Loftus Cheek dentro Camarda

85’ – PULISIC CI PROVA! Fortunatamente per il Napoli il pallone finisce alto di poco

83’ – Occasione Milan con Leao! Palla in calcio d’angolo

80’ – Conclusione di Anguissa dal limite dell’area. Palla fuori di poco

77’ – Doppio cambio Napoli: fuori Kvaratskhelia e Lukaku dentro Neres e Simeone

73’ – Ammonito Olivera per perdita di tempo

68’ – Sostituzione Napoli: esce Politano ed entra Mazzocchi

66’ – Cross dal lato destro di Musah che attraversa tutta l’area di rigore ma non viene deviata da nessun calciatore del Milan. Rimessa dal fondo

62’ – Doppia sostituzione Milan: entrano Leao e Pulisic al posto di Emerson Royal e Okafor

60’ – Dopo una grande uscita dal basso il Napoli trova la conclusione con McTominay che però non colpisce bene il pallone e termina largo

56’ – Bella azione del Napoli sulla fascia sinistra con Olivera che riesce a servire Lukaku in area, il belga però spedisce il pallone sopra la traversa

47’ – GOL ANNULLATO AL MILAN PER FUORIGIOCO! Dopo il check del VAR il gol viene annullato per il fuorigioco di rientro di Morata

47’ – GOL MILAN. Rete di Alvaro Morata

45’ – Inizia il secondo tempo.

46’ – Finisce il primo tempo. Milan 0-2 Napoli. Reti di Lukaku e Kvaratskhelia.

45’ – Assegnato un minuto di recupero.

43’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL KVARAAAAAAAA! Il georgiano rientra sul destro dribblando 2 avversari e calcia da fuori area. Nulla da fare per Maignan. 2-0 Napoli!

36’ – Napoli pericoloso con Politano ma il mancino del calciatore azzurro termina sul fondo.

33’ – MERET SALVA IL NAPOLI! Colpo di testa di Loftus Cheek indirizzato verso la porta ma l’estremo difensore azzurro riesce a bloccare il tiro.

30’ – Ancora Milan a rendersi pericoloso con Morata che non riesce a servire il compagno grazie ad un intervento di Olivera. L’arbitro ha fermato comunque il tutto per fuorigioco.

27′ – OCCASIONE MILAN! Errore di Meret e Gilmour che perdono palla in area di rigore, fortunatamente per il Napoli Musah sbaglia il controllo e consente a Meret di uscire e respingere la sua conclusione

23′ – Emerson Royal ci prova da fuori area ma il pallone finisce largo alla destra di Meret

20′ – ANCORA MILAN IN ATTACCO! Il tiro con il con il mancino di Chukwueze ma Meret è attento e respinge

17′ – OCCASIONE MILAN PER IL PAREGGIO! Musah tira a giro e ma il pallone finisce fuori di poco

11’ – Calcio di punizione per il Milan respinto dalla difesa del Napoli, sulla ribattuta calcia Terracciano ma il tiro viene murato da Lukaku

5’ – GOOOOOOOL! Rete di Romelu Lukaku! Anguissa riceve palla e verticalizza per il belga, che controlla, resiste al rientro di Pavlovic e batte Maignan sul primo palo

3′ – Occasione Napoli! Rimessa laterale battuta velocemente da Politano che serve Di Lorenzo, il quale trova con un cross basso Kvartskhelia che calcia verso la porta ma colpisce Lukaku che si trovava in direzione del pallone

1′ – Calcio d’inizio battuto dagli Azzurri

COMINCIA LA PARTITA

Ore 19:35 – Pulisic OUT! La stella Rossonera non sarà titolare a causa di un attacco febbrile.

Le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1):

16 Maignan, 22 Emerson, 28 Thiaw, 31 Pavlovic, 42 Terracciano, 29 Fofana, 80 Musah, 21 Chukwueze, 8 Loftus-Cheek, 17 Okafor, 7 Morata.

A disposizione: 57 Sportiello, 96 Torriani, 2 Calabria, 23 Tomori, 33 Bartesaghi, 20 Jimenez, 11 Pulisic 30 Liberali, 10 Leao, 73 Camarda.

Allenatore: Fonseca

Napoli (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 4 Buongiorno, 17 Olivera; 8 McTominay, 6 Gilmour, 99 Anguissa; 21 Politano, 11 Lukaku, 77 Kvaratskhelia

A disposizione: 25 Caprile, 14 Contini, 5 Juan Jesus, 16 Rafa Marin, 30 Mazzocchi, 26 Ngonge, 90 Folorunsho, 23 Zerbin, 7 Neres, 18 Simeone, 81 Raspadori.

Allenatore: Conte

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La curiosità

Tra le squadre che hanno giocato più di una gara in Serie A di martedì, il Napoli è quella che ha la media gol più alta: 2.4 con 31 reti in 13 match; dall’altra parte, il Milan non ha trovato la rete nelle tre partite più recenti giocate in campionato in questo giorno della settimana, ma in tre delle ultime quattro ha tenuto la porta inviolata (fa eccezione uno 0-4 contro la Lazio, il 24 gennaio 2023).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IL METEO

L’arbitro

Andrea Colombo della sezione di Como dirigerà Milan-Napoli; i suoi assistenti saranno Berti e Vecchi, Sozza quarto uomo. Al Var ci sarà Marini, Avar affidato a La Penna.

Direzione di gara numero 35 per Andrea Colombo in Serie A, la quarta in questo campionato.

Sono due i precedenti del Milan con Andrea Colombo a dirigere la gara in Serie A, con due sconfitte, entrambe arrivate nel 2024: 2-4 sul campo del Monza il 18 febbraio e 1-2 nel derby contro l’Inter il 22 aprile.

Il Napoli ha vinto due delle quattro gare giocate sotto la direzione arbitrale di Andrea Colombo in Serie A (2P), perdendo tuttavia negli ultimi due precedenti: in casa contro la Lazio il 2 settembre 2023 (1-2) e sul campo della Roma il 23 dicembre 2023 (0-2).

I numeri della gara