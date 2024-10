Napoli e Milan, questi i numeri di una delle gare classiche della Serie A

Diamo i numeri

Trend all’andata

Il Milan ha vinto solo una delle ultime nove sfide disputate nel girone d’andata contro il Napoli in Serie A (2N, 6P): 3-1 il 22 novembre 2020 (doppietta di Ibrahimovic e gol di Hauge per i rossoneri, Mertens per i partenopei).

Senza e con Theo

Theo Hernández salterà la gara per squalifica. Nelle ultime tre stagioni, tra tutte le competizioni, il Milan ha vinto il 54% delle partite con il francese in campo (54 su 101), segnando 1.9 gol in media. Senza di lui, invece, la % di successi dei rossoneri scende al 29% (4 su 14), realizzando 0.8 gol di media.

Politano forza 5

Matteo Politano ha segnato 5 gol in Serie A contro il Milan (contro nessuna avversaria ha fatto meglio, 5 anche contro il Genoa). Inoltre, l’attaccante del Napoli ha realizzato 5 reti in trasferta allo stadio Meazza in campionato, nelle ultime 10 stagioni (dal 2015/16). Solo Domenico Berardi (7) e Fabio Quagliarella (6) hanno segnato di più giocando fuori casa in questo stadio in Serie A

Fonte: CdS