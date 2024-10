Montella sicuro: “Il Napoli lotterà con l’Inter fino alla fine. Nel Milan mi ha sorpreso Pulisic”

Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Milan-Napoli e del momento delle due squadre: “Antonio ha una storia personale nota e importantissima. In pochi riescono come lui a dare subito la giusta mentalità, alzare l’asticella, creare gruppi granitici. Tra i tecnici, lui più di tutti sa cambiare il corso delle partite con le sue scelte. Al di là di queste partite, il Napoli lotterà con l’Inter fino alla fine e non lo dico per mettergli pressione, ma per fargli un complimento. La rosa non è molto ampia, ma avere una sola competizione è un vantaggio. Poi dipenderà dalle variabili: infortuni e stato di forma nei momenti decisivi. Lukaku? Se sta bene sposta gli equilibri. Se sale la sua condizione, salgono pure le ambizioni del Napoli. Il Milan ha le possibilità di risalire dopo un inizio altalenante, ma deve recuperare Theo e Leao: se non rendono loro, inevitabilmente ne risente. Leao ha ancora tempo per il salto di qualità definitivo, ma deve trovare continuità ed essere decisivo nelle gare che contano. Per certi giocatori di talento ma discontinui molto dipende anche dal feeling con l’ambiente. Giocatore rossonero che mi ha stupito di più? Pulisic: efficace, concreto, bravo in zona gol“.

Fonte: Gazzetta dello Sport