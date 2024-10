Milan-Napoli, in settemila a San Siro per spingere gli azzurri

Il Napoli affronterà stasera il Milan a San Siro per l’anticipo della decima giornata di campionato di Serie A, e saranno in settemila ad accompagnare gli azzurri di Conte a Milano, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Quattromila nel Terzo Anello Verde dedicato ai tifosi del Napoli e in migliaia sparsi in altri settori dello stadio. Il Meazza di San Siro si colorerà anche d’azzurro questa sera per la gara contro il Milan. Sono andati a ruba i tagliandi del settore ospiti dedicato ai residenti in Campania, la prevendita durò appena poche ore, ma la squadra di Conte sarà scortata da centinaia di tifosi presenti in ogni spicchio di stadio per una previsione di almeno settemila napoletani che proveranno a farsi sentire. Invasione azzurra dopo i 51.103 che hanno fatto registrare il sold out contro il Lecce e gli oltre cinquantamila attesi anche domenica alle 12.30 al Maradona contro l’Atalanta. Intanto oggi alle 12 partirà la vendita dei biglietti per Napoli-Roma di domenica 24 novembre alle 18. La prima fase sarà come sempre riservata agli abbonati che potranno anche acquistare in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card. Questi i prezzi a loro riservati: Curve Inferiori 30 euro; Curve Superiori 45; Distinti inferiori 55; Distinti superiori 70 (Premium 85); Tribuna Nisida 90; Tribuna Posillipo 115 (Premium 135)”.

Factory della Comunicazione