Letizia Meuti presenta: “Un Cinese Napoletano”

L’ uscita a fine Gennaio del libro di Letizia Meuti: Un Cinese Napoletano, rappresenta un nuovo capitolo nell’universo della narrativa contemporanea.

Il romanzo, disponibile per l’acquisto su Amazon, promette un’esperienza di lettura avvincente e ricca di emozioni. Con una trama trascinante e personaggi ben definiti, l’autrice ci guida attraverso le strade di Napoli e i racconti della comunità cinese che vi risiede.

Il libro diventa così un ponte tra due mondi, due culture diverse destinate ad intrecciarsi in un groviglio appassionante, ricco di spunti di riflessione.

Questo romanzo offre al lettore non solo intrattenimento, ma anche la possibilità di esplorare temi profondi legati all’integrazione, all’identità e alla diversità culturale. Un cinese napoletano è una lettura che coinvolge e lascia il segno, un viaggio tra le tradizioni partenopee e la vivacità della comunità cinese, raccontato con maestria, ironia e sensibilità. Per chiunque voglia immergersi in una storia travolgente e originale, Un cinese napoletano è la scelta perfetta.

TRAMA

…Se c’è una cosa che dovremmo aver imparato dal 2020 è che le barriere sono una nostra idea, un’invenzione con cui credevamo di proteggerci da ciò che ci era alieno. Eppure, le barriere non contano. La famiglia Dae-Wang non avrebbe voluto partire alla volta dall’ Italia, ma costretta da cause di forza maggiore, i cinque cinesi si sono trovati spaesati in un mondo completamente diverso da quello di casa. Napoli è una città per molti versi problematica, caotica, misteriosa… ma sicuramente aperta e accogliente. A far loro da cicerone, il professor Andrea Costanzo, napoletano DOC, che però non riesce più a fare un caffè decente e che indossa la vita come un abito sgualcito. In questo mirabile connubio internazionale, due culture distanti scoprono la solidarietà e la fratellanza, fino a superare il peggior anno della storia recente nell’unico modo possibile: insieme…”

Letizia Meuti nasce a Roma nel 1982.

Inizia a scrivere dapprima come articolista per diverse testate giornalistiche online per poi approdare come segretaria di redazione in una radio sportiva della capitale. Tra il 2017 e il 2020 apre diversi blog, il primo di moda, il secondo, un social-travel blog chiamato Appunti di viaggio. Nel 2021 fonda e dirige il quotidiano online indipendente Roma-News.

Un cinese napoletano è la sua prima pubblicazione in veste di autrice e scrittrice.

