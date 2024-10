Il Mattino – Conte e quel leggero malumore sugli errori arbitrali

Il Napoli dall’inizio del campionato è stati visibilmente penalizzato per gli errori degli arbitri, ultimo quello di Tremolada che contro il Lecce non ha concesso agli azzurri un rigore nettissimo, come sottolinea Il Mattino. “Visto che per molti è solo l’alibi dei perdenti, nessuno prenderà a male il cruccio (nascosto e silenzioso) di Antonio Conte, primo in classifica e in fuga, sette vittorie nelle ultime 8 giornate, per gli arbitraggi certamente discutibili delle prime giornate di campionato e che lo hanno fatto sobbalzare più volte dalla panchina.

