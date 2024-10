(Formazioni)- Le scelte di Conte per la gara di stasera a Milano, confermate le certezze. Out anche Spinazzola

La vera novità venuta fuori dal secondo allenamento a disposizione di Conte per preparare la partita contro il Milan è che ieri, sull’aereo per Milano decollato da Capodichino intorno alle 18, è saltato anche Spinazzola. Il terzino, fuori causa con il Lecce per un affaticamento accusato alla vigilia, ha recuperato e oggi andrà in panchina. Non convocati, invece, il terzo portiere Contini, escluso anche sabato per lo stesso problema di Spina, e soprattutto Lobotka. A riposo per la terza partita di fila e ancora alle prese con il programma personalizzato di recupero per smaltire l’infortunio ai flessori della coscia sinistra rimediato in nazionale: per capire se riuscirà a recuperare in tempo per la sfida di domenica al Maradona con l’Atalanta, bisogna attendere i prossimi giorni.

LE CHIAVI. Le certezze carpite un istante dopo la partita con il Lecce, invece, sono state puntualmente confermate: oggi a San Siro torneranno dal primo minuto in attacco sia Politano sia Kvaratskhelia. Rispettivamente a destra e a sinistra nel 4-2-4 di partenza di Conte. Un sistema che in fase difensiva propone una linea a cinque in virtù dell’interpretazione a tutta fascia dello stesso Politano (5-4-1), e che nello sviluppo offensivo diventa un 4-2-2-2: Kvara e il collega agiranno nella coppia di trequarti alle spalle di Lukaku e McTominay, ancora a sostegno del centravanti ma allo stesso tempo fondamentale nelle situazioni di non possesso, considerandone l’intensità e le straordinarie capacità atletiche. A proposito di Khvicha: la presenza del suo agente Mamuka Jugeli a Milano, secondo programmi, introduce a un imminente incontro per il rinnovo con il ds Manna. Capitolo comunque successivo alla partita con il Milan. Il clou della giornata.