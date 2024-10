D’Agostino, ex calc.: “Lobotka è un giocatore importante e stasera mancherà contro il Milan”

Gaetano D’Agostino, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Lobotka è un giocatore importante e mancherà contro il Milan stasera, tuttavia Gilmour ha disputato una buina gara col Lecce sabato, in crescendo rispetto all’esordio con l’Empoli. Lo scozzese mi piace, è un degno sostituto dello slovacco e la continuità non può fargli che bene. Il Napoli non ha giocato così male come si dice sabato scorso. Dobbiamo sempre tener conto che il Lecce è una squadra che si chiude molto e ormai, secondo me, l’80% delle partite contro il Napoli sarà così: per questo, Conte deve trovare qualche alternativa di gioco in più per rendersi più imprevedibile. In un paio di azioni, il Lecce ha rischiato anche di far male al Napoli in ripartenza e di trovare la via. Strategicamente il Napoli di Conte magari lascia giocare gli avversari per poi stanarli con calma. Stasera col Milan si giocherà parti invertite, col Napoli che avrà più spazi? Sicuramente, per mentalità e storia, il Milan non giocherà come il Lecce. Il Milan, però, non è il Lecce come mezzi tecnici e pericoli che può crearti. Il Napoli, se ha spazi tra le linee, può esprimersi meglio rispetto a gare in cui sfidano squadre che restano basse e mettono il cosiddetto ‘pullman’; davanti alla porta. Nella mentalità del Napoli, vincere le partite 1-0 così è comunque sinonimo di grande cinismo: è un aspetto da non sottovalutare nella corsa al titolo”

