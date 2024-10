Big Rom-Conte, e la strana statistica contro il Milan

Il Napoli affronterà stasera a San Siro i Diavoli del Milan per la decima giornata di campionato di Serie A, e dal primo minuto sarà in campo sicuramente la formazione titolare, con Big Rom in primis, ed a proposito del belga, c’è una strana statistica che lo riguarda in riferimento al Milan, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Provaci ancora, Romelu. C’è Conte in panchina, lo stadio è il solito e ora non resta che attendere l’allineamento delle stelle dei bomber. Strana storia, questa. Quantomeno una singolare statistica: Lukaku ha incontrato dodici volte il Milan nella sua carriera ma contro i rossoneri ha segnato soltanto con l’Inter tra il 2019 e il 2021. E dunque nel biennio del signor Antonio. Una coppia irresistibile, implacabile, quasi sempre vincente: cinque partite all’epoca, quattro in campionato e una nei quarti di Coppa Italia, con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta e cinque reti segnate da Rom. Una per ogni derby, dal primo al quinto disputati in fila. Media regolarissima e partenza sprint, un orologio svizzero-belga che però, una volta andato via Conte, ha smarrito anche i gol. Mai più a segno dall’epoca contro il Diavolo in campionato, in Champions e in Europa League: dal febbraio 2023 all’ultimo incrocio di aprile in EL. A secco con l’Inter di Simone e poi con la Roma nella stagione precedente”.

