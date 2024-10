Verso Milan-Napoli: due cambi sicuri per Conte

Pochi giorni per preparare una sfida fondamentale come Milan-Napoli: una novità assoluta per Antonio Conte e i partenopei in questa stagione. Tuttavia, la formazione che scenderà in campo a San Siro è praticamente sicura: Kvaratskhelia e Politano torneranno dal primo minuto in appoggio a McTominay e Lukaku. La posizione dello scozzese è fondamentale, perché permette di passare a moduli diversi nel corso della partita, come successo contro l’Empoli, arretrato nella linea dei centrocampisti. Conte deve rinunciare ancora a Lobotka, che proverà a recuperare per la sfida contro l’Atalanta, mentre il ritorno di Politano sarà fondamentale in fase di non possesso: praticamente è un quinto di difesa e permette di avere maggiore compattezza in mezzo all’area con una linea a tre formata da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport